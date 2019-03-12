В Одесской области во время масштабного пожара в днестровских плавнях сгорел 2-этажный жилой дом (видео)

Площадь возгорания в национальном заповеднике достигла 300 га. Ликвидация возгорания затянулась из-за отсутствия подъездов к очагам пожара.

В Одесской области во время масштабного пожара в днестровских плавнях сгорел 2-этажный жилой дом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, пожар, начавшийся 11 марта около 13:00 удалось ликвидировать только сегодня около 9.00.

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Как отметили в ведомстве, вчера в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 45 километре автодороги Одесса-Рени горит камыш.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит сухая трава, камыш и три здания на территории кооператива «Маяк»: баня, хозяйственная постройка и двухэтажный жилой дом.

Пожарные локализовали в 15:05 и ликвидировали возгорание зданий в 16:30 на площади 60 кв. м.

«В результате порыва ветра пожар быстро распространился на водно-болотную растительность Нижнеднестровского национального природного парка отдельными ячейками», - пояснили в пресс-службе.

Пожарные локализовали пожар в 20:30 на общей площади ориентировочно 300 га. Ликвидация возгорания была затруднена отсутствием подъездов к очагам пожара. С целью недопущения распространения пожара на жилой сектор и контроля ситуации на месте постоянно дежурили 3 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.

Как сообщил в соцсетях депутат Одесского областного совета Юрий Димчогло, между украинским селом Маяки и молдавским селом Паланка с обеих сторон реки Днестр в плавнях горели камыши. В частности, как отметил депутат, вдоль трассы Одесса-Рени, с украинской стороны, дежурят машины ГСЧС. Трасса не перекрывалась – огонь локализовался на подходе к ней.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одесской области загорелись днестровские плавни.

Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк — национальный парк, расположенный на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Создан 13 ноября 2008 года.

Площадь — более 21,3 тыс. га.