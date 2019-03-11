"Поздравил" с 8 марта: в Славянске мужчина из пистолета ранил трех женщин и ребенка

Установлено, что конфликт произошел между двумя семьями на семейно-бытовой почве.

В Славянске Донецкой области полицейские задержали мужчину, который из травматического оружия ранил трех женщин и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

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В Единый аналитический сервисный центр 8 марта поступило сразу несколько сообщений о том, что в частном секторе Славянска драка и слышны выстрелы. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, которые задержали стрелка.

Установлено, что конфликт произошел между двумя семьями на семейно-бытовой почве. Во время драки 53-летний злоумышленник произвел несколько хаотичных выстрелов из травматического пистолета, ранив женщин в возрасте 26, 33 и 47 лет, а также 16-летнего парня.

На месте происшествия полицейские обнаружили две гильзы калибра 9 мм и пулю. А дома у злоумышленника изъят травматический пистолет и боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году.

По согласованию со Славянской местной прокуратурой 53-летнему жителю Славянска сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного хранения оружия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.