Двойное убийство в Одесской области: неизвестные из охотничьего ружья застрелили супругов

По предварительным данным, убийца стрелял из охотничьего ружья, а из дома якобы ничего не похищено.

В Ширяевском районе Одесской области неизвестные застрелили супругов. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня мертвые мужчина и женщина обнаружены в их домовладении.

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«Тело 51-летнего хозяина с проникающим огнестрельным ранением в спину было в помещении летней кухни, а его 49-летней жены, смертельно раненной аналогичным способом – в одной из жилых комнат», - сказали в управлении.

По предварительным данным, убийца стрелял из охотничьего ружья, а из дома якобы ничего не похищено.

Начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия.