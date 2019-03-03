Двойное убийство в Одесской области: неизвестные из охотничьего ружья застрелили супругов
В Ширяевском районе Одесской области неизвестные застрелили супругов. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня мертвые мужчина и женщина обнаружены в их домовладении.
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«Тело 51-летнего хозяина с проникающим огнестрельным ранением в спину было в помещении летней кухни, а его 49-летней жены, смертельно раненной аналогичным способом – в одной из жилых комнат», - сказали в управлении.
По предварительным данным, убийца стрелял из охотничьего ружья, а из дома якобы ничего не похищено.
Начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия.