Главред Bihus.info рассказал о подозрительной слежке накануне публикации расследования об "оборонке"

До публикации резонансного расследования о хищениях в "Укроборонпроме" было зафиксировано подозрительное наблюдение за офисом журналистов.

Главный редактор программы "Наши деньги" и Bihus.info Денис Бигус рассказал, что накануне публикации резонансного расследования о коррупции в оборонной отрасли под офисом журналистов было замечено подозрительное слежение.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

"Мы увидели подозрительное наблюдение за офисом еще до публикации (расследования), как раз через день или через два после того, как мы разослали официальные запросы всем правоохранительным органам, которые к этому причастны. Это, пока, единственное, что произошло", - рассказал журналист.

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Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.