На Львовщине в результате столкновения рейсового автобуса с двумя автомобилями пострадали четверо человек

Травмы получили пассажир рейсового автобуса и трое пассажиров микроавтобуса.

В Сколевском районе Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса «Эталон» с микроавтобусом и легковым автомобилем с травмами госпитализированы четыре человека.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 февраля в 12.10 в одном из сел Сколевского района.

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Согласно сообщению, столкнулись автомобили Fiat Dukato, которым управлял 54-летний житель Закарпатья, рейсовый автобус «Эталон», за рулем которого находился 58-летний житель Сколевского района и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В результате столкновения получили травмы четыре человека - пассажир рейсового автобуса и трое пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как уточнили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, автопроисшествие произошло в селе Дубина на автодороге Киев - Чоп.

«Житель села Минай Ужгородского района Закарпатской области, управляя автомобилем Fiat Dukato и двигаясь в направлении Киева, при обгоне создал аварийную обстановку попутному рейсовому автобусу «Эталон» сообщением «Завадка - Стрый» под управлением жителя Львовской области, который был лишен технической возможности отреагировать на аварийную обстановку и столкнулся с задней частью автомобиля Fiat Ducato, что привело к отбрасыванию автобуса на встречную полосу движения и еще одному столкновению со встречным автомобилем Mercedes Sprinter под управлением жителя села Тисов Болеховского района Ивано-Франковской области», - отмечается в сообщении.

В результате ДТП пассажир автобуса и трое пассажиров микроавтобуса с травмами разного характера были доставлены в Сколевскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.