В Житомире к 6 годам тюрьмы приговорили бывшего военного за незаконное завладение спецтехникой

В Житомире к 6 годам заключения приговорен бывший военный за незаконное завладение спецтехникой для обработки полетной информации.

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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что офицер осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в период с 30 декабря 2015 года по 1 февраля 2016 года капитан ВСУ злоупотреблял служебным положением в условиях особого периода. За это время он незаконно завладел специальной техникой для обработки полетной информации.

«Такие преступные действия сделали невозможным дальнейшее использование этой техники и причинили ущерб государству. Приговором суда офицер осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет. Также суд постановил взыскать с осужденного причиненный им материальный ущерб», - говорится в сообщении.