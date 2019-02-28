В Черновицкой области в больнице умер 24-летний полицейский, который пострадал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 февраля в районе поселка Берегомет Вижницкого района.

В Черновицкой области сегодня ночью умер 24-летний лейтенант полиции Юрий Стратий, который вечером 24 февраля вместе со своими коллегами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Берегомет Вижницкого района.

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22-летний водитель микроавтобуса на скользкой дороге не справился с управлением и съехал на обочину. В результате аварии водитель и два пассажира в возрасте 24 и 40 лет, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Все трое являются работниками Вижницкого отделения полиции.

Также в полиции сообщили, что 24-летний пассажир микроавтобуса получил травмы и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Медикам не удалось его спасти, полицейский скончался в реанимационном отделении больницы в ночь на 28 февраля.

Стратий служил в полиции с 2012 года. С ноября 2018 года работал инспектором ювенальной превенции в Вижницкого отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Николаеве автомобиль с военными врезался в дерево, погибло двое людей.