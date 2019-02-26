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В Днепре на ходу загорелись маршрутка и троллейбус

15:05, 26 февраля 2019
Происшествия
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Иллюстрация УНИАН

Об этом сайту города 056.ua сообщили очевидцы события.

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Около 19:30 на проспекте Богдана Хмельницкого загорелась маршрутка перед поворотом на Тополь. Возгорание произошло прямо во время движения.

«На ходу загорелась маршрутка. Час пик, полный салон людей - Слава Богу, никто не пострадал», - поделились очевидцы события.

Около 19:30 на проспекте Богдана Хмельницкого загорелась маршрутка / фото 056.ua

Тем же вечером, спустя два часа, на проспекте Яворницкого загорелся троллейбус. По предварительной информации, в инциденте также никто не пострадал.

На проспекте Яворницкого загорелся троллейбус / фото 056.ua

Как сообщал УНИАН, 20 февраля утром на мосту на ул. Полтавский шлях в Харькове из маршрутки "Харьков-Солоницевка" на ходу выпал человек.

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Теги: #днепр#маршрутки