Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство").

В Харькове умер студент из России.

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Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет NewsRoom. По данным силовиков, инцидент произошел 24 февраля в 6:40. Эксперты установили, что у 25-летнего парня с детства был порок сердца. В последнее время он жаловался на боли. После первичного осмотра тело было направленно в морг.

Украинская сторона сообщила о случившемся в консульство России, а также в Министерство иностранных дел. Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство"). В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.