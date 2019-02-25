На предприятии в Кривом Роге четверо работников получили ожоги паром - СМИ

На место происшествия выехали 4 скорые помощи.

В Кривом Роге на промышленном гиганте - "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай, в результате которого пострадали 4 человека.

Об этом сайту города 0564.ua стало известно из достоверного источника.

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«По нашей информации, сегодня, 25 февраля, во 2 аглоцехе на АМКР произошел несчастный случай. Четверо сотрудников подрядной организации получили ожоги паром», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали 4 скорые помощи.

В пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог" сайту подтвердили информацию о происшествии, но комментарий пообещали дать позже, после выяснения всех обстоятельств.