На предприятии в Кривом Роге четверо работников получили ожоги паром - СМИ
19:08, 25 февраля 2019Происшествия
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На место происшествия выехали 4 скорые помощи.
О состоянии пострадавших не сообщается / УНИАН
В Кривом Роге на промышленном гиганте - "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай, в результате которого пострадали 4 человека.
Об этом сайту города 0564.ua стало известно из достоверного источника.
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«По нашей информации, сегодня, 25 февраля, во 2 аглоцехе на АМКР произошел несчастный случай. Четверо сотрудников подрядной организации получили ожоги паром», - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали 4 скорые помощи.
В пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог" сайту подтвердили информацию о происшествии, но комментарий пообещали дать позже, после выяснения всех обстоятельств.
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