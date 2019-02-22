В Генштабе отчитались о ликвидации угрозы на складах боеприпасов в Хмельницкой области (видео)

В Генеральном штабе опровергают информацию о том, что склады на одном из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов успели загореться.

В Генеральном штабе отчитались о том, что ликвидировали угрозу на складах боеприпасов вблизи Цвитохи в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По некоторой информации, склады на одном из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов даже успели загореться, но в Генеральном штабе это опровергают.

Говорят, что предотвратили поджог, угрозу ликвидировали, и сейчас продолжаются следственные действия.

Отмечается, что именно сейчас идет реконструкция арсенала в Хмельницкой области - планируется построить 37 сверхсовременных ангаров для хранения боеприпасов с беспрецедентной системой защиты.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины. Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, открыто воздушное пространство.

13 декабря на территории военного арсенала начались работы по утилизации боеприпасов.