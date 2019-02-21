В Украине пытались поджечь один из арсеналов ВСУ

Правоохранители проводят неотложные следственные действия.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о предотвращении попытки поджога на одном из арсеналов.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

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"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

В Генштабе ВСУ призвали представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации.