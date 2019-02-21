В Украине пытались поджечь один из арсеналов ВСУ
16:35, 21 февраля 2019Общество
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Правоохранители проводят неотложные следственные действия.
Угроза оперативно ликвидирована / фото facebook.com/pressjfo.news
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о предотвращении попытки поджога на одном из арсеналов.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.
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"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.
В Генштабе ВСУ призвали представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации.
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