Активисты назвали имя еще одного подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника НПУ в Херсонской области.

В инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщают, что к ее убийству причастен действующий руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков. Об этом говорится в сообщении инициативы в Facebook.

"Именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать. Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего", - отмечают соратники убитой Гандзюк.

На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москаль) бежал в Доминикану. По словам активистов, об этом им стало известно из нескольких источников.

"По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "и.о." займет его нынешний зам Николай Цап", - рассказывают в инициативе.

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По утверждениям активистов, Левин непосредственно организовывал убийство Кати Гандзюк по заказу Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева.

Брат Артура Мерикова - Вадим, экс-депутат Верховной Рады, входил во фракцию Народный Фронт, бывший губернатор Николаевской области.

"Непосредственный подчиненный Мерикова, Сергей Курдилов, является кумом руководителю группы исполнителей Торбина (Опера). Он организовывал покрывания реальных преступников и вел следствие по ложному пути", - отмечают в инициативе.

"Курдилов, под чьим наблюдением полиция пыталась повесить дело на стрелочника, как и десятки других правоохранителей (следователей, оперативных сотрудников), что фальсифицировали это дело, продолжают служить в рядах полиции. Их просто "спрятали" подальше от Главка в районных отделениях полиции Херсонщины" , - добавляют активисты.

17 октября президент Петр Порошенко присвоил Артуру Мериков специальное звание "генерал полиции третьего ранга". В это время Гандзюк находилась в Киевском ожоговом центре. Мериков должен был получить погоны генерала на День Независимости.

"Но после полного саботажа расследования херсонской полицией и задержанием невиновного Новикова, с генеральскими звездочками в Киеве решили подождать. Ждали менее двух месяцев", - отметили активисты.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова — в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6 , п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством». В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Даниилом Доценко покушения на Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева принял решение взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля Мангер вышел на работу. 19 февраля в Генпрокуратуре заявили, что подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева о применении меры пресечения в отношении Мангера. 20 февраля в Киевском апелляционном суде заявили, что на 21 февраля назначено заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на меру пресечения Мангеру.