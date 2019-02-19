Больше "Драгер" не показывает: на Ривненщине пьяный водитель установил антирекорд (видео)

Концентрация алкоголя в крови мужчины была завышена в 25 раз.

На Ривненщине полицейские задержали мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Когда водитель подул в "Драгер", устройство показало 5 промилле - максимальный показатель, который он может зафиксировать.

Это превышение нормы в 25 раз и наркологи называют такую дозу смертельной, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина обїяснил, что сел пьяный за руль, чтобы поехать в аптеку за лекарствами для больной матери.

Теперь ему грозит лишение прав и штраф в 10 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во Львове пьяный водитель разбил два авто.