Больше "Драгер" не показывает: на Ривненщине пьяный водитель установил антирекорд (видео)
19:30, 19 февраля 2019Происшествия
112 0
Концентрация алкоголя в крови мужчины была завышена в 25 раз.
На Ривненщине у пьяного водителя "Драгер" зафиксировал 5 промилле алкоголя / скриншот видео ТСН
На Ривненщине полицейские задержали мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Когда водитель подул в "Драгер", устройство показало 5 промилле - максимальный показатель, который он может зафиксировать.
Это превышение нормы в 25 раз и наркологи называют такую дозу смертельной, говорится в сюжете ТСН.
Мужчина обїяснил, что сел пьяный за руль, чтобы поехать в аптеку за лекарствами для больной матери.
Теперь ему грозит лишение прав и штраф в 10 тысяч гривень.
На Ривненщине водитель установил алкогольный антирекорд
Как сообщал УНИАН, 1 февраля во Львове пьяный водитель разбил два авто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter