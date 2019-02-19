В Киеве мужчина обнажился перед 12-летней девочкой в метро (фото)

На перегоне между станциями метро «Печерская» - «Дружбы народов» злоумышленник демонстрировал ребенку половой орган.

Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении ранее судимому 38-летнему мужчине по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Так, 17 февраля около 17.30, находясь на перегоне между станциями метро «Печерская» - «Дружбы народов», злоумышленник обнажил свой половой орган и демонстрировал его девочке. По результатам следственных действий правоохранители установили личность мужчины, который совершал развратные действия, и задержали его по ст. 208 УПК Украины. В ходе личного обыска обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором содержались изображения интимного характера", - сообщили в прокуратуре.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.