На Киевщине поймали банду угонщиков элитных авто

Во время 33 обысков у фигурантов дела было изъято оружие и патроны.

Начальник Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в Киевской области задержали 13 участников межрегиональной организованной группы, которая с 2016 года похищала автомобили премиум-класса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства относительно обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности.

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"На прошлой неделе в Киевской области задержаны 13 участников организованной межрегиональной группы, которые с 2016 по 2019 год совершали незаконное завладение автомобилями премиум-класса", - отметил Князев.

Он добавил, что во время 33 обысков у фигурантов дела было изъято, в частности, оружие, патроны и заготовки ключей.