На Закарпатье нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах
16:17, 17 февраля 2019Происшествия
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К поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники.
На Закарпатье пропала туристка из Днепра / фото Вероника Кордон
На Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах.
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Как сообщается на странице Управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, женщина находится в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, всего к поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники.
Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8.
Как сообщал УНИАН, информацию об исчезновении 35-летней туристки из Днепра спасатели получили вечером 16 февраля. Женщина отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец.
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