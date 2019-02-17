На Закарпатье нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах

К поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники.

На Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах.

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Как сообщается на странице Управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, всего к поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники.

Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8.

Как сообщал УНИАН, информацию об исчезновении 35-летней туристки из Днепра спасатели получили вечером 16 февраля. Женщина отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец.