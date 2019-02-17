В Одессе неизвестные сожгли автомобиль известного краеведа (фото)
В Одессе злоумышленники подожгли автомобиль известного краеведа Александра Бабича.
Об этом Бабич сообщил на своей странице в Facebook.
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По его словам, иномарку, припаркованную во дворе жилого дома возле входной двери, подожгли сегодня ночью.
В это время краевед отсутствовал, а о поджоге узнал утром, когда вернулся в Одессу. «Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей», - написал Бабич.
Он отмечает, что пожарные приехали очень быстро и потушили огонь. Если бы не оперативность спасателей, то, как отмечает потерпевший, погибли бы шесть человек, включая его детей.
В полиции произошедшее пока не комментируют.
Александр Бабич - известный в городе краевед, экскурсовод, выступает против застройки исторического центра Одессы.
Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные за ночь подожгли шесть автомобилей, стоявших во дворах многоэтажек.