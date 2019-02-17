В Одессе неизвестные сожгли автомобиль известного краеведа (фото)

По словам потерпевшего, если бы пожарные не приехали быстро, то поджог привел к смерти шести человек, включая его детей.

В Одессе злоумышленники подожгли автомобиль известного краеведа Александра Бабича.

Об этом Бабич сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также"Куда принести бензин?": радикал Мосийчук, который грозился сжечь себя, обиделся на работнике НАБУ

По его словам, иномарку, припаркованную во дворе жилого дома возле входной двери, подожгли сегодня ночью.

В это время краевед отсутствовал, а о поджоге узнал утром, когда вернулся в Одессу. «Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей», - написал Бабич.

Он отмечает, что пожарные приехали очень быстро и потушили огонь. Если бы не оперативность спасателей, то, как отмечает потерпевший, погибли бы шесть человек, включая его детей.

В полиции произошедшее пока не комментируют.

Александр Бабич - известный в городе краевед, экскурсовод, выступает против застройки исторического центра Одессы.

Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные за ночь подожгли шесть автомобилей, стоявших во дворах многоэтажек.