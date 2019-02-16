На Житомирщине под нецензурные выкрики сломали Государственный Флаг

Полиция открыла производство по статье "Надругательство над государственными символами", которой предусматривается ответственность в виде штрафа или ареста на полгода.

В городе Коростень Житомирской области под нецензурные выкрики сломали Государственный Флаг.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, следователи Коростенского отдела 15 февраля начали уголовное производство относительно надругательства над государственными символами.

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"Один из пользователей социальной сети выложил на странице видео с записью повреждения Флага Украины. Указанное видео под названием "Предвыборная агитация" демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает Государственный Флаг", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация события – ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает ответственность в виде как штрафа, так и полугодового ареста. Проводятся мероприятия для установления причастных к правонарушению лиц", - сообщили в полиции.

Как сообщает Житомир.info, в полиции уточнили, что видео было опубликовано в социальной сети Instagram, но сейчас оно не доступно.

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