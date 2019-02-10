В метро Харькова подростки перепрыгивали турникеты, протестуя против подорожания проезда (видео)
В Харькове в субботу, 9 февраля, в 22:00 около 20 подростков прошли на станцию метро "Архитектора Бекетова" мимо турникетов для оплаты проезда, протестуя против подорожания стоимости проезда.
Видео "протеста" сегодня, 10 февраля, опубликовал на странице в соцсети Instagram пользователь Dima.total.
На кадрах видно, как молодые люди перепрыгивают через турникеты и бегут по эскалаторам на платформу.
Понравилось? Сохрани❤️ Это был протест против подорожания метро) Толпа из 40 человек ворвалась в метро через турникеты.. Но на станции здесь в вестибюле уже ждали копы человек 10,но они чет не подумали что мы можем пройти и через выход) всем спасибо кто пришел) Что скажете норм движ? устраивать еще такие врыв парады?) #харьков #метро #мигинг #революция #майдан #фанаты #metro #digg #парад #вашбилетик #транспорт #пассажиры #rail #railway #railways #man #ufc #subway #zombie #zombieboy #zombi #zombieland #metropolitan #likeforlikes #like4likes #followforlike #likeforfollow
В заметке указано, что "это был протест против подорожания в метро" и в нем приняли участие 40 человек.
Как отмечает издание UA: Харьков, со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Харьковщины Елену Соболевскую, прыжки через турникеты на станции метро "Архитектора Бекетова" полиция расследует как хулиганство. По словам Соболевской, через турникеты прыгали около 20 человек. Еще 8 присутствовали, но общественный порядок не нарушали.
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"Полицейские задержали двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены", - говорится в сообщении прес-службы полиции.
В полиции действия молодых людей назвали "грубым нарушением общественного порядка", а также добавили, что следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, в Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене выросла на 3 грн - до 8 гривень за поездку, а в трамваях и троллейбусах на 2 грн – до 6 грн.