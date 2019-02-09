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С начала года на водоемах в Украине погибли 30 человек

10:48, 09 февраля 2019
Происшествия
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В 2019 году в Украине на водоемах погибли 30 человек / фото mk.dsns.gov.ua

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.

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Теги: #смерть#лед#водоемы