С начала года на водоемах в Украине погибли 30 человек

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

С начала года на водоемах в Украине погибли уже 30 человек.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.