С начала года на водоемах в Украине погибли 30 человек
10:48, 09 февраля 2019Происшествия
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.
В 2019 году в Украине на водоемах погибли 30 человек / фото mk.dsns.gov.ua
С начала года на водоемах в Украине погибли уже 30 человек.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.
Как сообщал УНИАН, в Волынской области на льдине, которая плыла по реке Стырь, обнаружили тело первоклассника.
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