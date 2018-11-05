В Харькове привязали к дереву вора, которого постоянно отпускала полиция – соцсети

Некоторые пользователи назвали подобную практику «средневековьем», но другие указали на бездействие правоохранителей.

На улице Большой Панасовской в Харькове человека ночью примотали скотчем к дереву, прикрепив к нему табличку «Я вор».

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Снимок мужчины был опубликован в Facebook, в сообществе «Харьков 1654».

«Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец», – говорится в публикации.

Мнения пользователей соцсети по поводу подобной практики разделились. Одни назвали это «средневековьем», но другие указали на бездействие правоохранительной системы.

Некоторые также указали, что подобное «наказание» ставит жизнь мужчины под прямую угрозу – он может замерзнуть или задохнуться.

Ранее в Чернигове к столбу прямо на улице привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с надписью "Я ватник".