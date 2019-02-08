Эксперт: в случае доказательства вины врачей в смерти редактора УНИАН Николая Бабича им грозит до двух лет лишения свободы

Эксперт по медицинскому праву Зоряна Черненко заявляет, что в случае, если будет доказана вина врачей в смерти заместителя руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН Николая Бабича, им грозит до двух лет лишения свободы.

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Об этом она сказала во время круглого стола в УНИАН на тему "Безопасность пациентов в больницах Украины".

На вопрос, какое наказание грозит виновным в смерти Бабича, если такую вину докажут, она ответила: "Если мы говорим о статье 140 Уголовного кодекса Украины - это до 2 лет лишения свободы, там есть и меньшие формы наказания".

По словам эксперта, в странах Европы и в США в судах рассматривают тысячи дел, связанных с нанесенным медицинскими работниками вреда пациентам, а в Украине до 10 таких дел в год. "Восемь-девять в год. Это дела, в которых уже доказана вина", - сообщила Черненко.

"Во многом это связано с тем, что пациенты не всегда доводят дело до конца, не всегда есть доказательства. Иногда есть такие ситуации, когда есть три разных заключения судебно-медицинской экспертизы - два о вине, одно о том, что все в порядке, и судья выбирает одно из них», - пояснила эксперт.

"У нас даже было дело - доказали вину, доказали халатность. За то, что это первый раз уголовная ответственность и несовершеннолетние дети на иждивении, дали условное наказание. Он переехал в другую область и продолжил работать врачом", - сказала она.

По словам Черненко, во всем мире есть учет медицинских ошибок и их обязательный анализ. "В Украине некоторые врачи делают это по своему усмотрению, но система этого от них не требует. Мы должны поменять подход. Тогда и в таких ситуациях мы бы понимали, как нужно действовать", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице во время для проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

Печерское райуправление полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве открыло уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В столичной прокуратуре отметили, что медицинская карта и другая медицинская документация будут изъяты следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом о смерти коллеги в Киевской городской клинической больницы № 12 агентство УНИАН обратилось в Министерство здравоохранения Украины.