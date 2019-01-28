Журналист умер в больнице, куда обратился за медицинской помощью.

По факту смерти редактора УНИАН Николая Бабича возбуждено уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в столичной прокуратуре, возбуждено производство Печерским управлением полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве по ст. 140 («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») Уголовного Кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что медицинская карточка и другая медицинская документация будет изъята следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом по поводу смерти коллеги в Киевской городской клинической больнице № 12 УНИАН обратился к Министерству охраны здоровья Украины.

Читайте такжеУмер редактор УНИАН Николай БабичКак сообщал УНИАН, 25 января скончался заместитель руководителя отдела экономических новостей Информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в киевской городской больнице, куда он пошел на простую плановую операцию.

У Бабича остались жена Инна и трое детей.

Прощание с журналистом состоится в Киеве во вторник, 29 января, в 10.00 по адресу: ул.Оранжерейная, 9.

Все желающие помочь семье коллеги могут перечислить деньги на карточку в Приватбанке дочери - Бабич Виктории Николаевны 5168 7573 4469 2506.