Покушение на убийство, кража, разбой: в Киеве задержали мужчину, который за сутки совершил ряд тяжких преступлений

Мужчина чуть не убил двух людей, украл велосипед и совершил разбойное нападение на магазин.

В Киеве задержали мужчину, который за сутки украл велосипед, едва не зарезал собственного отчима, совершил разбойное нападение на магазин и пытался задушить товарища.

В полицию заявила 51-летняя мать злоумышленника, которая проживает в Княжичах, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"Полицейские выяснили, что накануне 25-летний сын вернулся домой в нетрезвом состоянии и принес с собой велосипед. Мужчина вел себя агрессивно и приставал к отчиму. Схватив нож, он нанес ножевое ранение в грудную клетку пожилому мужчине и скрылся", - говорится в сообщении.

В ходе поисков беглеца, полицейские выявили новый факт совершенного им преступления. Работники местного магазина сообщили, что несколько минут назад неизвестный, угрожая металлической трубой, забрал с полки бутылку водки и скрылся в неизвестном направлении.

Через два часа стражи порядка нашли злоумышленника в Киеве, где он пытался задушить своего знакомого.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства преступлений и причины агрессивного поведения мужчины. Открыты уголовные производства по ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.3 ст. 185 (кража) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области преступники после удачного ограбления попали в смертельное ДТП на скользкой дороге.