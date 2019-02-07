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В Днепре перевернулась фура с пивом (видео)

19:32, 07 февраля 2019
Происшествия
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На данный момент известно, что, вероятно, у фуры отказали тормоза / фото Информатор

Об этом говорится в сюжете ТСН. Водитель уверяет: на улице, которая идет под уклоном, внезапно отказали тормоза. На скорости он зацепил "Таврию", затем маршрутку. Одна пассажирка, сидевшая в салоне, получила травмы.

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Проехав вниз по улице, большегруз перевернулся. Все содержимое кузова оказалось на проезжей части.

Ранее под Киевом грузовик влетел в военный тягач.

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Теги: #ДТП#фура#пиво