В Днепре перевернулась фура с пивом (видео)

Фура задела несколько авто и перевернулась.

В Днепре перевернулась фура, которая перевозила тысячи бутылок с пивом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Водитель уверяет: на улице, которая идет под уклоном, внезапно отказали тормоза. На скорости он зацепил "Таврию", затем маршрутку. Одна пассажирка, сидевшая в салоне, получила травмы.

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Проехав вниз по улице, большегруз перевернулся. Все содержимое кузова оказалось на проезжей части.

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