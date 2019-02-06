Полиция идентифицировала грузовик, ведутся разыскные мероприятия.

Сегодня в Одессе водитель грузовика смертельно травмировал пенсионерку и скрылся.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, около 14:00 очевидцы сообщили в полицию о том, что на улице Балковская, в районе дома № 22, грузовик сбил человека.

На месте происшествия патрульные выяснили, что женщина, переходившая проезжую часть возле Приморского районного суда Одессы, от полученных телесных повреждений погибла на месте. Автомобиль с места происшествия уехал.

Установлено, что погибшая – местная жительница, 1946 года рождения.

Отмечается, что в настоящее время грузовик идентифицирован, ведутся разыскные мероприятия.