В Житомире подростки избили девушку (видео)

Житомирская полиция выясняет обстоятельства драки между девушками-подростками, видео которой выложили в соцсети.

В Житомире девушки-подростки избили свою ровесницу, повалив ее на землю.

Видео избиения опубликовал в Facebook Артур Малиновский. "Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", – говорится в сообщении.

Видео прокомментировала Житомир.info представитель ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

"До выяснения всех участниц этого видео включились работники ювенальной превенции полиции. Событие зарегистрировали по сообщениям в соцсетях в Житомирском отделе полиции. Девочка в синей куртке очень похожа на постоянную подопечную. Сейчас проверяем эту информацию. О результатах сообщим", – написала она.

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В комментарии спикер ГУНП уточнила, что происшествие зарегистрировано сегодня, 6 февраля. Она также отметила, что по состоянию на 6.02 заявления от потерпевшей девочки и ее родных до правоохранительных органов не поступало.

Позже 6 февраля начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко написал, что личность девочки-обидчицы (на видео в синей куртке) установлена.

"На появление видео с дракой несовершеннолетних девушек мы отреагировали незамедлительно. Практически, уже сейчас ювеналы общаются с обидчицей. Ей 14 лет и она проживает с бабушкой. Лишь в 2018 год девушка трижды убегала из дома. Лица остальных участниц мы еще устанавливаем, в том числе потерпевшую. По имеющейся сейчас информации, они не являются ученицами одной школы. О результатах всех наших мероприятий и проверок обязательно проинформируем", – написал Печененко.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту избиения школьницами 14-летней жительницы села Вишенки Бориспольского района Киевской области.