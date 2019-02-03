цей матеріал доступний українською

Падение ледяной глыбы на ребенка в Полтаве: девочка впала в кому

11:06, 03 февраля 2019
Происшествия
193 0
Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей от обвала льда в Полтаве / dpchas.com.ua

Читайте такжеВ Волынской области на дрейфующей по реке льдине обнаружили мертвого первоклассника (фото)

Об этом сообщается на сайте Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома.

Потерпевшая - жительница Киевского района г. Полтавы, 2013 года рождения.

Накануне сообщалось, что в Полтаве возле остановки общественного транспорта «Зыгина» на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Полтава#кома