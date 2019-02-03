Падение ледяной глыбы на ребенка в Полтаве: девочка впала в кому

Накануне ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы.

Состояние ребенка, который накануне пострадал в Полтаве от падения ледяной глыбы – тяжелое. Малолетняя девочка находится в коме.

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Об этом сообщается на сайте Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома.

Потерпевшая - жительница Киевского района г. Полтавы, 2013 года рождения.

Накануне сообщалось, что в Полтаве возле остановки общественного транспорта «Зыгина» на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.