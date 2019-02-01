В харьковском метро из-за неполадки в поезде приостанавливали движение

На некоторых станциях ограничивали вход и выход для пассажиров.

Сегодня, 1 февраля, в 15:12 в харьковском метро по Салтовской линии было временно приостановлено движение из-за неисправности электропоезда.

Об этом «Комментариям. Харьков» сообщил пресс-секретарь «Харьковского метрополитена» Алексей Битнер.

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В целях безопасности на станции «Университет» ограничили вход и выход в метро.

«На некоторых станциях, где большой поток людей, сотрудники метрополитена могли ограничить вход. Чтобы не было больших столпотворений на платформах, и люди могли спокойно уехать», - сообщил Битнер.

В 15:24 движение было восстановлено. Причиной задержки стала техническая неполадка в поезде, который двигался без пассажиров. Что именно сломалось, выясняют.