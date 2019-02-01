Полиция возбудила уголовное производство из-за масштабной аварии на коллекторе в Бердянске

Правоохранители рассматривают ситуацию как служебную халатность.

Полиция открыла уголовное производство из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе в Бердянске, из-за которой большая часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"В результате масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Бердянск, большая часть города осталась без водоснабжения. Полицейскими под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области открыто уголовное производство по факту служебной халатности", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что руководство полиции Запорожской области присоединилось к Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и организовало подвоз очищенной питьевой воды для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 28 января на канализационном коллекторе в Бердянске произошла авария. Без воды осталась большая часть города, местная власть вынуждена была прекратить обучение в школах и детских садах. В Бердянск начали организованно подвозить питьевую воду, к ремонтным работам на аварийном участке присоединились киевские спасатели, которые привезли оборудование для откачки нечистот.