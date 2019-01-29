В Бердянске произошла авария на коллекторе: в городе частично отключили водоснабжение и закрыли школы (видео)

Из-за аварии на коллекторе "Бердянскводоканала" в Бердянске Запорожской области не работают детские сады и школы, сообщили в горсовете.

В Бердянске Запорожской области 27 января произошла авария на стоковом коллекторе "Бердянскводоканала", сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"На период ликвидации в городе частично отключено водоснабжение. 28 января, чтобы предоставить населению помощь в решении бытовых нужд, в микрорайоны, лишенные водоснабжения, спасатели организованно подвозят техническую воду", – сказано в сообщении.

В частности, спасатели обеспечили водой Бердянское территориальное медицинское объединение и гериатрический пансионат.

"Кроме того, подвоз воды осуществлялся в две котельные Бердянского предприятия тепловых сетей. Всего спасатели подвезли 42 тыс. л технической воды", – сказано в сообщении.

На сайте городского совета Бердянска отмечается, что в городе частично не работают детские сады и школы.

"Не принимают детей все учебные заведения в центре города – школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В "Колонии" не работают Бердянская городская больница, школа №20 и детский сад №35, на Слободке – школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта – школа №4 и садик №27. В нагорной части – школы №3, №5, гимназия №2, детские учебные заведения №20 и №40", – уточняют в горсовете.

27 января в Бердянске на магистральном канализационном коллекторе произошел обвал сразу в четырех местах. Коллектор транспортирует до 80% стоков города. Он выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году. Авария произошла в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора.

Коммунальное предприятие "Бердянскводоканал" начало ремонтные работы, сообщается на сайте предприятия.