На Львовщине из-за прорыва водопровода машина провалилась под асфальт (видео)
19:17, 30 января 2019Происшествия
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Владельцы автомобиля собираются обращаться в суд, требуя компенсации.
У машины треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло / скриншот
Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В результате дорожного инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно.
Сам автомобиль получил существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.
В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента.
Владельцы машины тем временем собираются обращаться в суд, требуя компенсации.
Из-за прорыва водопровода машина провалилась под асфальт на Львовщине
Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве на Татарке пожарная машина провалилась под асфальт по дороге на вызов.
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