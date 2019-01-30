На Львовщине из-за прорыва водопровода машина провалилась под асфальт (видео)

Владельцы автомобиля собираются обращаться в суд, требуя компенсации.

Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В результате дорожного инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно.

Сам автомобиль получил существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.

В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента.

Владельцы машины тем временем собираются обращаться в суд, требуя компенсации.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве на Татарке пожарная машина провалилась под асфальт по дороге на вызов.