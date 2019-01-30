На Харьковщине задержанный пытался зарезать себя на глазах у полицейских

Мужчина ранил себя в шею перочинным ножом.

В Солоницевке Харьковской области задержанный мужчина в полицейском участке на глазах правоохранителей пытался покончить с собой, чтобы избежать наказания.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины, мужчину задержали 26 января. Он находился в розыске как лицо, уклоняющееся от исполнения приговора суда за кражу.

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"Сотрудники полиции доставили мужчину в административное здание Дергачевского отдела полиции для ознакомления с приговором суда и составления протокола о задержании в соответствии со статьей 191 Уголовного процессуального кодекса Украины. В служебном кабинете во время составления протокола задержанный нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны в области шеи предметом, похожим на перочинный нож, который находился у него. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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