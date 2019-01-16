В Одесской области обнаружен повешенным водитель «Волги», подозреваемый в наезде на двух подростков

По данным полиции, погибший якобы сообщил своей семье о наезде на девушек и желании покончить жизнь самоубийством.

В Любашевском районе Одесской области обнаружен повешенным водитель автомобиля «Волга», который вчера вечером совершил наезд на двух девочек-подростков.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, сегодня утром родственники мужчины, который предположительно совершил наезд на несовершеннолетних, обнаружили его повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения.

«Погибший – 46-летний житель этого же села. Предварительно, он якобы сообщил своей семье о наезде на девушек и желании покончить жизнь самоубийством», - заявили в главке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с пометкой «самоубийство».

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в Любашевском районе Одесской области водитель на «Волге» («ГАЗ-24») сбил двух девочек-подростков и скрылся, бросив автомобиль. ЧП произошло на одной из улиц села Боково. Установлено, что неизвестный, управляя автомобилем на скользком неосвещенном участке дороги, совершил наезд на двух девочек 13 и 15 лет. Обе потерпевшие госпитализированы.