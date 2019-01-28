На Закарпатье столкнулись 5 автомобилей, госпитализированы 7 человек

По предварительным данным, шестеро пострадавших обошлись легкими телесными повреждениями, у одного из водителей диагностирован перелом конечности.

На трассе «Киев-Чоп» в Закарпатской области столкнулись пять автомобилей, в результате ДТП госпитализированы 7 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М06 «Киев-Чоп» поступило в полицию сегодня, 28 января, в 11.02.

По сообщению полиции, на место, вблизи села Глубокое Ужгородского района Закарпатья, выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись 5 авто, среди которых два Renault Duster, автомобили Mercedes-Benz Vito, ВАЗ-2108 и еще один Mercedes-Benz.

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«В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, всех транспортировали в медицинские учреждения», - сообщили в отделе коммуникации.

В ведомстве также уточнили, что, по предварительным данным, шестеро пострадавших отделались легкими телесными повреждениями, у одного из водителей диагностирован перелом конечности.

«На месте работает полиция, которая определяет схему ДТП, и уже после этого, после всех экспертиз и окончательных диагнозов врачей будет установлена правовая квалификация происшествия», - сообщили в отделе коммуникации.

Также с учетом того, что ДТП, в результате которого было фактически заблокировано движение транспорта в обоих направлениях, было перекрыто движение на участке трассы «Киев-Чоп» и организован объезд через село Глубокое, возле которого произошло ДТП. По состоянию на 15.00 проезд на отрезке трассы «Киев-Чоп» вблизи села Глубокое частично возобновлен, патрульные осуществляют регулирование дорожного движения на месте происшествия.