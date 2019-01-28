Убегал от полиции: в Донецкой области пьяный мужчина врезался в светофор и перевернулся (видео)

Нарушителю грозит штраф в 10 тысяч гривень.

В Донецкой области при попытке скрыться от представителей правоохранительных органов пьяный мужчина врезался в светофор, снес дорожный знак и перевернулся.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Причиной остановки нарушителя было то, что он не включил сигнал поворота. Во время разговора с ним патрульные почувствовали сильный запах алкоголя. После того, как они начали составлять административные материалы, мужчина нажал на газ и попытался скрыться.

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На требование остановиться водитель не реагировал, но его остановил удар о светофор. Беглец не пострадал, а за свои приключения получил четыре административных протокола.

Теперь ему грозит штраф - минимум 10 тысяч гривен.