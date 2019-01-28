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В Харькове ночью горел торговый центр (видео)

12:04, 28 января 2019
Происшествия
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Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете ТСН. Двухэтажное здание, расположенное недалеко от станции метро, загорелось около 4 утра.

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Через час огонь локализовали, а к восьми утра полностью потушили. Однако треть магазинов успела выгореть. 

Ранее на столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник.

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Теги: #пожар#Харьков