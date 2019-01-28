В Харькове ночью горел торговый центр (видео)
12:04, 28 января 2019Происшествия
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К 8:00 огонь полностью потушили. Однако треть магазинов успела выгореть.
У Харкові вночі загорівся торговий центр "Міраж"
В ночь на 28 января в Харькове загорелось здание торгового центра.
Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете ТСН. Двухэтажное здание, расположенное недалеко от станции метро, загорелось около 4 утра.
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Через час огонь локализовали, а к восьми утра полностью потушили. Однако треть магазинов успела выгореть.
Ранее на столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник.
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