В Харькове ночью горел торговый центр (видео)

К 8:00 огонь полностью потушили. Однако треть магазинов успела выгореть.

В ночь на 28 января в Харькове загорелось здание торгового центра.

Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете ТСН. Двухэтажное здание, расположенное недалеко от станции метро, загорелось около 4 утра.

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Через час огонь локализовали, а к восьми утра полностью потушили. Однако треть магазинов успела выгореть.

Ранее на столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник.