На столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник (фото)
09:55, 26 января 2019Происшествия
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Пострадавших в результате пожара нет.
В Киеве спасатели потушили пожар элитного автомобиля / фото ГСЧС
В ночь на 26 января во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Барбюса, 5в, в автомобиле Lexus возник пожар.
Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"В результате возгорания автотранспорта произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 15 кв.м. В 03:12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
фото ГСЧС
Как сообщал УНИАН, 23 января в центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус.
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