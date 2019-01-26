На столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник (фото)

Пострадавших в результате пожара нет.

В ночь на 26 января во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Барбюса, 5в, в автомобиле Lexus возник пожар.

Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"В результате возгорания автотранспорта произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 15 кв.м. В 03:12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 23 января в центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус.