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На столичном Печерске дотла сгорел элитный внедорожник (фото)

09:55, 26 января 2019
Происшествия
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В Киеве спасатели потушили пожар элитного автомобиля / фото ГСЧС

Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"В результате возгорания автотранспорта произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 15 кв.м. В 03:12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

фото ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 23 января в центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус.

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Теги: #Киев#пожар автомобиля