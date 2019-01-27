В Украину пытался попасть "криминальный авторитет", которого депортировали в прошлом году

Летом прошлого года ГМС на 5 лет запретила мужчине въезд в Украину.

Сегодня в международном аэропорту «Одесса» правоохранители не пропустили в Украину иностранного «криминального авторитета».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, пограничники совместно с полицейскими остановили мужчину в аэропорту, куда он прибыл международным авиарейсом.

Отмечается, что летом прошлого года 31-летний гражданин одной из стран кавказского региона был депортирован за пределы Украины как лицо, пытавшееся влиять на криминальную ситуацию на юге нашей страны.

«Тогда Государственной миграционной службой было принято решение о запрете его въезда на территорию Украины сроком на 5 лет», - отметили в полиции.

Сегодня, 27 января, мужчина пытался нарушить запрещающее предписание и, в обход закона попасть на территорию нашей страны. Однако правоохранители отказали ему в пересечении границы и запретили въезд в Украину.

Ранее в Харькове полицейские задержали двух неоднократно судимых рецидивистов, которые имеют значительный авторитет в криминальных кругах региона - 44-летнего «смотрящего» по Харьковской областью по кличке «Валерсон» и 44-летнего держателя «общака».