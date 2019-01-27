В Одессе мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, трое раненых (фото)

В Суворовском районе Одессы злоумышленник ранил из пистолета троих посетителей бара.

Читайте такжеСтрельба и слезоточивый газ в Херсоне: стали известны подробности инцидента (фото)

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 26 января по линии «102» поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара «Забава», мужчина стреляет по посетителям заведения. По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил УНИАН факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.