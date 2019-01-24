Загадочная смерть студентки в лесу на Житомирщине: в полиции не подтвердили конфликт между водителем автобуса и погибшей

После смерти 21-летней Ирины Дворецкой полиция расследует уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской полиции не подтвердили факт конфликта между водителем автобуса и погибшей 21-летней студенткой Ириной Дворецкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что полиция проверила информацию о гибели студентки, которую якобы высадили из маршрутки в безлюдном месте за неуплату проезда, после чего девушка заблудилась в лесу и погибла от переохлаждения.

"Информацию о возможном конфликте между студенткой Ириной Дворецкой и водителем автобуса не подтверждает ни один из пассажиров этого рейса. По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении", - говорится в сообщении.

Проверка всех обстоятельств гибели девушки продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 8 января на Житомирщине при загадочных обстоятельствах погибла студентка IV курса Новоград-Волынского медицинского колледжа 21-летняя Дворецкая, которую якобы высадили из маршрутки ночью. В социальных сетях была распространена информация о том, что погибшую Дворецкую водитель ночью посреди трассы выгнал из автобуса, так как она не имела 25 грн, чтобы оплатить проезд.

Тело девушки 10 января нашел ее отец-лесник в лесу между селами Перга и Рудня Хочинская в Олевском районе Житомирской области.

После смерти студентки полиция расследует уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В его рамках назначена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой еще не поступили. Также были опрошены водитель и пассажиры указанного рейса.