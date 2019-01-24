На Львовщине из-за столкновения легковушки с грузовиком пострадали дети

Легковым автомобилем управляла 31-летняя жительница Добротвора.

На Львовщине в результате столкновения с грузовиком травмированы водитель и трое пассажиров «Пежо», из них – двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Украине с начала суток произошло 851 ДТП, 43 человека пострадали, один погиб

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 января около 22.20 при выезде из города Радехов на автодорогу «Львов – Радехов – Луцк».

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Пежо 206», которым управляла 31-летняя жительница Добротвора, и грузовой автомобиль, за рулем которого находился 55-летний житель Одесской области.

В результате столкновения водитель «Пежо» и трое его пассажиров в возрасте 7, 11 и 22 года, все жители Добротвора, были доставлены в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, под Киевом перевернулся грузовик и завис над встречной полосой.