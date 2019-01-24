цей матеріал доступний українською

На Львовщине из-за столкновения легковушки с грузовиком пострадали дети

12:22, 24 января 2019
Происшествия
25 0
ДТП произошло при выезде из города Радехов / фото пресс-служба полиции области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Читайте такжеВ Украине с начала суток произошло 851 ДТП, 43 человека пострадали, один погиб

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 января около 22.20 при выезде из города Радехов на автодорогу «Львов – Радехов – Луцк».

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Пежо 206», которым управляла 31-летняя жительница Добротвора, и грузовой автомобиль, за рулем которого находился 55-летний житель Одесской области.

В результате столкновения водитель «Пежо» и трое его пассажиров в возрасте 7, 11 и 22 года, все жители Добротвора, были доставлены в больницу.

фото пресс-служба полиции области

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, под Киевом перевернулся грузовик и завис над встречной полосой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Львовская область