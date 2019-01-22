На КПВВ в Станице Луганской от сердечного приступа умер мужчина

По словам наблюдателей СММ ОБСЕ, пожилой человек шел в направлении оккупированных территорий.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской от сердечного приступа умер 73-летний мужчина.

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Об этом сообщается в отчете миссии за период с 19.30 20 января до 19.30 21 января.

"21 января представитель международной организации, присутствующий возле контрольного пункта въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска), сообщил, что около 8:00 утра мужчина (73 года) шел пешком в направлении неподконтрольных правительству районов, когда у него произошел сердечный приступ, и он умер. Медработники больницы в Станице Луганской подтвердили, что тело умершего доставили в морг в тот же день", - добавили наблюдатели.