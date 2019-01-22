Была у подруги: на Львовщине нашли 19-летнюю биатлонистку, которая исчезла во время пробежки (видео)

Девушка находилась у подруги и не знала, что ее ищут.

Вблизи Львова в поселке Брюховичи со вчерашнего дня разыскивали 19-летнюю спортсменку Василину Ильницкую, которая вышла на вечернюю пробежку и не вернулась, говорится в ТСН.

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На ее поиски подняли и силовиков и волонтеров. Утром о пропаже дочери сообщила мама девушки. Рассказала что в восемь вечера девушка вышла на пробежку и исчезла. Телефон был разряжен, она его оставила дома, не имела собой ни документов, ни банковских карточек, никаких удостоверений личности.

Сразу начались поиски. На камерах видеонаблюдения проследили часть маршрута Василины. К поискам привлекли полицию, спасателей, Нацгвардию и кинологов. Более ста человек прочесывали лес, кладбище рядом, заброшенные здания. Всего радиус поисков составил 15 километров.

И уже в среду, 22 января, около 16 часов Василина сама вышла на связь, позвонила маме и сказала, что сейчас находится у подруги. Якобы вчера она написала смс-сообщение, но оно не дошло.