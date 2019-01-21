цей матеріал доступний українською

В Ирпене двое мужчин похитили 12-летнюю девочку - СМИ

13:49, 21 января 2019
Происшествия
363 0
В Киевской области неизвестные похитили ребенка / фото УНИАН

Читайте такжеПод Киевом похитили парня, введен план "Перехват" (фото)

Как сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники, правоохранители разыскивают белую Toyota Camry. В области введен план «Перехват».

Похищение произошло около 12:00 на улице Шевченко. По словам очевидцев, 12-летнюю девочку в сером пальто затолкали в автомобиль с госномером АЕ5801ІТ. Сейчас подозреваемые могут находиться в Киеве.

Ранее сообщалось, что в селе Святопетровское под Киевом зарезали 53-летнего мужчину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевщина#похищение ребенка#ирпень