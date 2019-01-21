В Ирпене двое мужчин похитили 12-летнюю девочку - СМИ
13:49, 21 января 2019Происшествия
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Правоохранители разыскивают белую Toyota Camry, в Киевской области введен план «Перехват».
В Киевской области неизвестные похитили ребенка / фото УНИАН
В городе Ирпень Киевской области двое мужчин силой затолкали в автомобиль 12-летнюю девочку и увезли ее в неизвестном направлении.
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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники, правоохранители разыскивают белую Toyota Camry. В области введен план «Перехват».
Похищение произошло около 12:00 на улице Шевченко. По словам очевидцев, 12-летнюю девочку в сером пальто затолкали в автомобиль с госномером АЕ5801ІТ. Сейчас подозреваемые могут находиться в Киеве.
Ранее сообщалось, что в селе Святопетровское под Киевом зарезали 53-летнего мужчину.
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