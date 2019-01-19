В Одесской области мужчина убил 13-летнюю девочку, после чего пытался совершить суицид

По предварительным выводам медиков, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи.

В одном из сел Лиманского района Одесской области подозреваемый в убийстве 13-летней девочки пытался совершить суицид.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, о происшествии в полицию сообщила местная жительница.

По ее словам, ночью к ней прибежала соседская девочка и рассказала, что в их доме родственник (дядя) душит ее подругу.

На место сразу же выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела. В доме правоохранители обнаружили мужчину с порезанными руками, а рядом – мертвую девочку - 13-летнюю жительницу этого же села. Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы.

«В доме, кроме девушек, был еще и упомянутый 44-летний дядя подруги. В какой-то момент мужчина ворвался в комнату детей, набросился на гостью и начал ее душить. Племянница попыталась защитить подругу и оттянуть дядю, но тот оттолкнул ее, и девочка побежала к соседям звать на помощь», - рассказали в главке.

По предварительным выводам медиков, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи. После убийства подозреваемый порезал себе вены.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи нанесенными себе ранениями он доставлен в медицинское учреждение, где находится под конвоем полиции.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное следствие продолжается.