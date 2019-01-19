В Киеве водитель Uber уснул за рулем и вылетел на тротуар (фото, видео)

Машина сбила несколько ограничителей движения, установленных на тротуаре.

В Киеве на проспекте Дружбы народов водитель автомобиля марки Skoda фирмы такси Uber уснул за рулем и вылетел на тротуар.

Проишествие произошло рано утром 19 января.

Как видно на фото, опубликованных в сообществе dtp.kiev.ua, машина сбила несколько ограничителей движения, установленных на тротуаре.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Киеве легковушка на скорости сбила военного ВСУ.