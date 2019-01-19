В Киеве водитель Uber уснул за рулем и вылетел на тротуар (фото, видео)
11:33, 19 января 2019Происшествия
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Машина сбила несколько ограничителей движения, установленных на тротуаре.
фото dtp.kiev.ua
В Киеве на проспекте Дружбы народов водитель автомобиля марки Skoda фирмы такси Uber уснул за рулем и вылетел на тротуар.
Проишествие произошло рано утром 19 января.
Как видно на фото, опубликованных в сообществе dtp.kiev.ua, машина сбила несколько ограничителей движения, установленных на тротуаре.
Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.
Как сообщал УНИАН, 17 января в Киеве легковушка на скорости сбила военного ВСУ.
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