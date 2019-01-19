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В Киеве водитель Uber уснул за рулем и вылетел на тротуар (фото, видео)

11:33, 19 января 2019
Происшествия
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фото dtp.kiev.ua

Проишествие произошло рано утром 19 января.

Как видно на фото, опубликованных в сообществе dtp.kiev.ua, машина сбила несколько ограничителей движения, установленных на тротуаре.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Киеве легковушка на скорости сбила военного ВСУ.

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Теги: #Киев#ДТП