Под Львовом загорелся маслозавод (видео)
20:43, 16 января 2019Происшествия
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К тушению пожара привлекли 16 единиц техники и более 90 спасателей.
На Львовщине падает завод / фото ZAXID.NET
На расположенном недалеко от Львова предприятии «Олияр», которое производит подсолнечное масло, возник пожар.
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Как сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Львовщины, сообщение о пожаре на заводе в селе Ставчаны поступило спасателям в 17:26.
По предварительным выводам, пожар возник в сушке семян подсолнечника. К тушению привлекли 16 единиц техники и более 90 спасателей.
По информации спасателей, по состоянию на 20:15 пожар локализован.
Ранее сообщалось, что на Львовщине произошел крупный пожар в магазине автотоваров.
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