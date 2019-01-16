Под Львовом загорелся маслозавод (видео)

К тушению пожара привлекли 16 единиц техники и более 90 спасателей.

На расположенном недалеко от Львова предприятии «Олияр», которое производит подсолнечное масло, возник пожар.

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Как сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Львовщины, сообщение о пожаре на заводе в селе Ставчаны поступило спасателям в 17:26.

По предварительным выводам, пожар возник в сушке семян подсолнечника. К тушению привлекли 16 единиц техники и более 90 спасателей.

По информации спасателей, по состоянию на 20:15 пожар локализован.

Ранее сообщалось, что на Львовщине произошел крупный пожар в магазине автотоваров.