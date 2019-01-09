Во Львове избили почетного консула Бельгии - СМИ

У пострадавшего, как сообщается, диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на собственные источники.

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Пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила журналистам, что 7 января к правоохранителям обратился 62-летний львовянин, который жаловался на избиение. Около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.

«Полиция возбудила уголовное производство по ч1, ст125 УК. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы», - сообщила Добровольская. В то же время она не уточнила был участником этого конфликта именно Ярослав Гарцула. Полиция устанавливает личность нападавшего.

В то же время, «Вести» сообщают, что причиной конфликта стало то, как Гарцула припарковал свой автомобиль.

«Во время общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в голову», - рассказали журналистам правоохранители.

По их словам, согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

Полиция, как утверждается, уже установила личность нападавшего, сейчас его отпустили под подписку о невыезде.

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